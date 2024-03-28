Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık.

Belçika Dışişleri Bakanı: Batı Şeria'da yerleşimcilerin uyguladığı sömürgeleştirme yasadışıdır

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Filistin'in Batı Şeria bölgesine yaptığı ziyaret sırasında, yerleşimciler tarafından uygulanan sömürgeleştirme ve artan şiddetin yasadışı olduğunu belirtti. Lahbib, tüm Filistinliler ve İsraillilerin barış içinde yaşayabilmesi için tedbirler alındığını ve yaptırımların elde edildiğini ifade etti.