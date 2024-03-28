Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık. - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli mitinginde yaptığı konuşmada, depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerin ayağa kaldırılması için yapılan çalışmaların tamamlanmaya başladığını belirtti. Bugüne kadar 80 bine yakın konut ve köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini ifade eden Erdoğan, önümüzdeki 5 yıl boyunca depreme hazırlık konusunun gündemin ilk sırasında olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

28.03.2024 18:45  Güncelleme: 18:52
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık. Şimdiye kadar 80 bine yakın konutu ve köy evini hak sahiplerine teslim ettik"

-" Kocaeli, eser ve hizmet diyecek. Kocaeli tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacak"

-"Kazanımlarımızın hiçbiri bize altın tepside sunulmadı"

-"Önümüzdeki 5 yıl boyunca gündemimizin ilk sırasında depreme hazırlık başlığı olması bizim açımızdan hayati önemdedir"

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli mitinginde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel Haberler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Depremin üzerinden 1 sene geçmeden şehirlerimizi ayağa kaldıracak çalışmaları tamamlamaya başladık. - Son Dakika
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