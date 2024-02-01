 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din konusunda yanlış anlayışla kuşatılmasını temenni etmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din konusunda yanlış anlayışla kuşatılmasını temenni etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din konusunda yanlış anlayışla kuşatılmasını temenni etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe ve hayat tarzına sahip olursa olsun hiçbir insanın din konusunda yanlış, yanlı ve önyargılı bir anlayışla kuşatılmasını temenni etmediğini belirtti.

01.02.2024 15:18
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi kökene, meşrebe, mezhebe, siyasi görüşe ve hayat tarzına sahip olursa olsun hiçbir insanımızın din konusunda yanlış, yanlı ve önyargılı bir anlayışla kuşatılmasını temenni etmeyiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din konusunda yanlış anlayışla kuşatılmasını temenni etmiyoruz - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:32:27. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din konusunda yanlış anlayışla kuşatılmasını temenni etmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement