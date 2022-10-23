Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusuna yanıt

23.10.2022 21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da gençlerle buluşmasında kendisine yöneltilen "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk oyunu rahmetli Necmettin Erbakan'a verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da "İlk oyum Erdoğan'a" buluşmaları kapsamında Diyarbakırlı gençlerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birçok soru yöneltilirken, bu sorular arasından biri dikkat çekti.

"İLK OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERDİNİZ?"

Genç bir kız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İlk oyunuzu hangi partiye oy verdiniz, oy vermenizde belirleyici etkenler neler oldu?" diye sordu.

"İLK OYUMU ERBAKAN HOCAMIZDAN YANA KULLANDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu soruya şöyle yanıt verdi: "Tabii, zor bir soru sordun. İlk oyumuzu rahmetli Erbakan hocamızdan yana kullanmıştık. Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız diyorlar. Parlamentoyu çoluk çocuğa bırakmadı, biz Fatih'in İstanbul'un fetih ettiği yaştasın anlayışla gençlerimize bıraktık."

YORUMLAR
500
Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında Fatih Erbakan, yaptırdıkları son anketteki oy oranlarını açıkladı: Oylarımız yüzde 9 ila 10 arasında Van gündem haberi | Erciş'te 'Necmettin Erbakan Erciş Spor Vadisi'nin açılışı yapıldı Van gündem haberi | Erciş'te 'Necmettin Erbakan Erciş Spor Vadisi'nin açılışı yapıldı

Necmettin Erbakan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İlk oyunuzu kime verdiniz?' sorusuna yanıt - Son Dakika


Son Dakika
22:50 Okan Buruk, Alanya karşılaşmasının ardından canlı yayında konuştu: Savaş başladı
22:23 Hakem Ali Palabıyık'a sinirlenen Galatasaray taraftarından olay Ali Koç tezahüratı: Paralı köpekler
22:03 Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelmesine Kürtçe karşılama damga vurdu: Serok Erdoğan
21:28 Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray karşılaşmasındaki pozisyon sonrası MHK'ye patladı: Anlayamıyorum
21:25 Ameliyat olup uçağa binen TikTok fenomeninin kafatasında çatlaklar oluştu
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu adam Kürt değil" sözlerine Selahattin Demirtaş'tan cevap: Benim ne olduğumu da kendisi karar veriyor
20:49 İstanbul'un 4 ilçesindeki vatandaşlara "Kime oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi! İşte şaşırtan sonuçlar
20:48 Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasındaki kırmızı kart pozisyonu gündem oldu! Tepkiler çığ gibi büyüyor
20:17 Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 23:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İlk oyunuzu kime verdiniz?" sorusuna yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement