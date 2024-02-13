Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de yaptığı konuşmada, 'Ortak yuvamız olan dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur' dedi. Erdoğan, iklim değişikliği, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik konularında uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

13.02.2024 13:04  Güncelleme: 13:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortak yuvamız olan dünyamızı korumak hepimizin sorumluluğudur" dedi. - DUBAİ

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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