Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen\'in kızına sahnede harçlık verdi

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Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı•
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklandı. Aday tanıtım programında Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen sahneye küçük kızıyla birlikte çıktı. O anlarda kameralara sıcak görüntüler yansıdı.
Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Türkmen'in kızı sahnede Erdoğan'a yönelerek elini öptü. Erdoğan da küçük kızın başını okşadıktan sonra cebinden para çıkartarak harçlık verdi.
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