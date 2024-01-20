Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen\'in kızına sahnede harçlık verdi

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AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklandı. Aday tanıtım programında Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen sahneye küçük kızıyla birlikte çıktı. O anlarda kameralara sıcak görüntüler yansıdı.

SAHNEDE HARÇLIK VERDİ

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Türkmen'in kızı sahnede Erdoğan'a yönelerek elini öptü. Erdoğan da küçük kızın başını okşadıktan sonra cebinden para çıkartarak harçlık verdi.