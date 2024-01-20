 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen'in kızına sahnede harçlık verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen'in kızına sahnede harçlık verdi

AK Parti İstanbul İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı'nda Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen'in kızı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan da elini öpen Türkmen'in kızına harçlık verdi.

20.01.2024 - 16:31,  Güncelleme: 16:36
Abone Ol

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklandı. Aday tanıtım programında Üsküdar Belediye Başkanlığı'na yeniden aday gösterilen Hilmi Türkmen sahneye küçük kızıyla birlikte çıktı. O anlarda kameralara sıcak görüntüler yansıdı.

SAHNEDE HARÇLIK VERDİ

Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken Türkmen'in kızı sahnede Erdoğan'a yönelerek elini öptü. Erdoğan da küçük kızın başını okşadıktan sonra cebinden para çıkartarak harçlık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen\'in kızına sahnede harçlık verdi
YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Emekliye verdiğinden fazla verdi Yanıtla 10 8
  • DertLiiii: kaç para verdiki meraktan ölecem onu niye yazmadınız. kamerayı bi yakınlaştıraydınızda göreydik kaç paraydı Yanıtla 6 11

Hilmi Türkmen, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen'in kızına sahnede harçlık verdi - Son Dakika


10:12
Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10
İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57
Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53
Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı

Son Dakika
10:12 Hindistan'a ait bir yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
00:37 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti
23:53 Zili çalan saldırgan, kapıyı açan iş insanına kurşun yağdırdı
23:48 İtalya'da ırkçılık skandalı! Tezahüratları duyan futbolcu sahayı terk etti, oyun durdu
23:29 Yüksek sesle horlayan komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 10:30:03. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, elini öpen Hilmi Türkmen'in kızına sahnede harçlık verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement