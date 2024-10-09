Politika

"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

"Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız"

-"Milletimizin sesine kulak vererek insanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"

-"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı"

-"Seri suç işleyenlerin tutuklanmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak"

-"Cezasızlık algısını, toplumun güvenlik ve adalet kaygılarını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur"

-"Biz kadınların haklarının teslim edilmesine siyaset üstü baktık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirmesinde elimize su dökecek de yoktur"

-"Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız"

-"Kimse kusura bakmasın ama AK Parti'ye kadınları eşit görmüyor iftirası atmak CHP Genel Başkanı'nın haddi de hakkı da değildir"

- "İstanbul Sözleşmesinden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır"

-"Şiddete sıfır tolerans ilkesi ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istiyorum"