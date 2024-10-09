Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız"
-"Milletimizin sesine kulak vererek insanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız"
-"Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı"
-"Seri suç işleyenlerin tutuklanmasını kolaylaştıracak adımlar atılacak"
-"Cezasızlık algısını, toplumun güvenlik ve adalet kaygılarını ortadan kaldırmak boynumuzun borcudur"
-"Biz kadınların haklarının teslim edilmesine siyaset üstü baktık. Kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirmesinde elimize su dökecek de yoktur"
-"Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız"
-"Kimse kusura bakmasın ama AK Parti'ye kadınları eşit görmüyor iftirası atmak CHP Genel Başkanı'nın haddi de hakkı da değildir"
- "İstanbul Sözleşmesinden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır"
-"Şiddete sıfır tolerans ilkesi ile mücadelemizi devam ettireceğiz. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istiyorum"
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri... - Son Dakika
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