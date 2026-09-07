Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir"
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir' - Son Dakika