Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya\'daki Temaslarını Tamamlayarak Pakistan\'a Gitti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlamasının ardından Endonezya'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun ikinci durağı olan Endonezya'daki temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halim Perdanakusuma Askeri Havalimanı'nda Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile Asya turunun son durağı olan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a doğru yola çıktı. - JAKARTA