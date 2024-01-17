Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya, Venezuela ve Kanada büyükelçilerini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez'i ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Endonezya Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Venezuela Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ve Kanada Büyükelçisi Kevin David Hamilton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçilerin aileleri ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını takdimin ardından büyükelçileri tek tek kabul etti.