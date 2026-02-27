CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 15'inci yıl dönümünde Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum" dedi.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ı andı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.