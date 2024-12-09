Politika

DİSK Basın-İş: Her 4 basın emekçisinden biri asgari ücretin altında maaş alıyor

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu

KYK burs ve kredi miktarı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Esad arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, bir çok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır"

"Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz"

" Ülkemizdeki ana muhalefet son ana kadar umudunu kesmediği Eset Rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir"

"Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözüme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmıştır."

"Türkiye'nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi açarak gençlerimiz de hasret giderdik"

"Bu vesileyle 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında %50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.