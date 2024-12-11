Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
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