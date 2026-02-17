Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya\'daki temaslarını tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya'daki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Etiyopya'daki temaslarını tamamladı. Türkiye'ye doğru yolan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali tarafından uğurlandı. - ADDİS ABABA
