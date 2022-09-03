Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'a) Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yunanistan, İzmir'i unutma ileri gidersen bedeli ağır olur'.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur.