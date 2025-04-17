Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç\'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

Öte yandan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı. "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denilen açıklamada görüşmeye ilişkin bir de fotoğraf paylaşıldı.