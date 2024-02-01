Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ\'cülerin insan devşirdiği gerçeği 15 Temmuz\'da ortaya çıktı

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler yıllarca insan devşirmiştir. 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"FETÖ'cüler yıllarca insan devşirmiştir. 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir" dedi.