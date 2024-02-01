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Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülerin insan devşirdiği gerçeği 15 Temmuz'da ortaya çıktı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülerin insan devşirdiği gerçeği 15 Temmuz'da ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ\'cülerin insan devşirdiği gerçeği 15 Temmuz\'da ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde yaptığı konuşmada, FETÖ'cülerin yıllarca insan devşirdiğini ve 15 Temmuz'un, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneği olduğunu belirtti.

01.02.2024 17:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "FETÖ'cüler yıllarca insan devşirmiştir. 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir"

ANKARA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,"FETÖ'cüler yıllarca insan devşirmiştir. 15 Temmuz, hoca kılıklı bir sahtekarın ülkemize ne kadar büyük zarar verebileceğinin en son örneğidir" dedi.

Kaynak: İHA

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Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cülerin insan devşirdiği gerçeği 15 Temmuz'da ortaya çıktı - Son Dakika
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