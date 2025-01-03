Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Filistin Devleti'nin tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail ile ticari işlemleri durduran tek ülke Türkiye olmuştur." - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Filistin Devleti'nin tanınması için diplomatik alanda yürütülen tüm çabalara hem destek verdik hem de öncülük ettik. İsrail... - Son Dakika
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