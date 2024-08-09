Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumet, holiganlık ve ideoloji zarar verir

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir"

"Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz"

"Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik"

"Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4421'e çıkardık"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4421'e çıkardık" dedi.