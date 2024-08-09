Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumet, holiganlık ve ideoloji zarar verir - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumet, holiganlık ve ideoloji zarar verir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, futbola husumetin, holiganlığın, kavganın ve ideolojinin zarar verdiğini belirtti. Sezon boyunca kulüplerden futbolu kısır tartışmalardan uzak tutmalarını ve fair play ruhunu güçlendirmelerini isteyen Erdoğan, spor kulüplerinin altyapısını yenilediklerini ve toplam spor tesislerini 1500'den 4421'e çıkardıklarını söyledi.

09.08.2024 19:51
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir"

"Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz"

"Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik"

"Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4421'e çıkardık"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hangi sebeple olursa olsun futbola husumetin, holiganlığın, kavganın, ideolojinin girmesi, her şeyden önce sporun ruhuna zarar verir. Tüm kulüplerimizden sezon boyunca futbolumuzu kısır tartışmaların uzağında tutma ve fair play ruhunu güçlendirme noktasında azami hassasiyet bekliyoruz. Yaptığımız devasa yatırımlarla spor kulüplerimizin altyapısını yeniledik. Toplam spor tesislerini 1500'den aldık 4421'e çıkardık" dedi.

Kaynak: İHA

Başakşehir, Futbol, Spor, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Futbola husumet, holiganlık ve ideoloji zarar verir - Son Dakika

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