Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı aradı

Erzurum'da 206 sandık için itiraz

Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde toplam 206 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye ilçesinde 155, Karaçoban ilçesinde 35 ve Çat ilçesinde 16 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını açıkladı. İtirazın sebebi olarak geçersiz oylar ve tutanaklarda hata olduğu gösterildi. İlçe seçim kurulu başvuruyu değerlendirmeye alacak.