Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Gayrettepe'deki yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gayrettepe'deki yangınla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı. - ANKARA
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, kaybedilen ilçelerde neden kaybedildiğini inceleyeceklerini ve gerekli önlemleri alacaklarını söyledi. Ayrıca, kazanan adayları tebrik ederek, Yalova halkının ve şehrinin menfaatine yapılacak uygulamaları destekleyeceklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, CHP adayı Eyüp Kahveci'nin 602 oy farkla kazandığı seçimin iptali ve oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu.
Seçim döneminde toplu taşıma ücretlerinde indirim ve öğrencilere ücretsiz taşıma vaadi veren AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, seçimi kaybettikten sonra indirimi iptal etti.
Erzurum'un Aziziye, Karaçoban ve Çat ilçelerinde toplam 206 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Aziziye ilçesinde 155, Karaçoban ilçesinde 35 ve Çat ilçesinde 16 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını açıkladı. İtirazın sebebi olarak geçersiz oylar ve tutanaklarda hata olduğu gösterildi. İlçe seçim kurulu başvuruyu değerlendirmeye alacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik: (İstanbul'daki yangına ilişkin) " Cumhurbaşkanımız sürekli bilgi almaktadır"
Mahalli İdareler Genel Seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre, Tanju Özcan 53 bin 881 oy alarak Bolu Belediye Başkanı seçildi. Özcan, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Bolu halkının desteğini ifade etti.
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