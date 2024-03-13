Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle buruk bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz

DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.