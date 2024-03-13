Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle buruk bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle buruk bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de yaptığı açıklamada, Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle bu Ramazan-ı Şerif'e de buruk girdiğimizi belirtti. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında acı, dram ve istikrarsızlık hakim olduğunu ifade etti.

13.03.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazze başta olmak üzere etrafımızdaki çatışmalar nedeniyle bu Ramazan-ı Şerif'e de buruk girdik. Gönül coğrafyamızın dört bir yanında acı, dram ve istikrarsızlık hakim." - MARDİN

Kaynak: İHA

Gazze, Güvenlik, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle buruk bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü
    18:12 DEM Parti İBB Başkan adayı Meral Danış Beştaş seçim çalışmalarını sürdürdü

    Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.

  • İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Siyasi gerilimlere gerek yok'
    18:12 İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: 'Siyasi gerilimlere gerek yok'

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Niğde'de esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener, siyasi gerilimlere gerek olmadığını söyleyerek, 'Şahısların yaptığı işlere bağırırım ben. İşe bağırmak hakkımız ama anasını, babasını, çocuğunu, eşini karıştırmak doğru değil' dedi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de
    18:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Bingöl'de

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bingöl'e ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında Sütaş tesisleri ve valilik binası ziyaret edildi, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

  • Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti
    18:05 Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım problemini çözeceğini belirtti

    Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'da ulaşım sorununu çözmek için 350 otobüsün onarım beklediğini ve otobüs duraklarında bekleme süresinin arttığını belirtti. Altınok, seçilmesi halinde havaalanı metrosunu hızlıca yapacağını ve Ankara'yı metro ağlarıyla öreceğini söyledi.

  • Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
    18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti

    Rusya lideri Vladimir Putin, bir basın toplantısında askeri üniforma giyen bir kadına iltifat etti. Putin'in "Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?" demesi üzerine ufak bir şaşkınlık yaşayan kadın, gülümseyip, "İnanamayacaksınız ama hepsi bu." diyerek Putin'in iltifatına karşılık verdi.

  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı
    17:56 Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı

    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız'ın Proje Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Seçer, Mersin'de adaleti getiren bir anlayışla hizmet etmeyi sürdürdüklerini ve sürdüreceklerinin altını çizdi. Yıldız'ın Büyükşehir Meclis üyeliği boyunca belediyeye büyük katkılar sunduğunu belirten Seçer, Toroslar ilçesine daha fazla hizmet götüreceklerini söyledi.

  • Kemer Belediye Başkanı, Karayer mevkisindeki imar planı düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi
    17:55 Kemer Belediye Başkanı, Karayer mevkisindeki imar planı düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

    Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Karayer mevkisinde yapılan imar planı düzenlemeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, planların çözümünün hissedar olmadan gerçekleştirileceği vurgulandı.

  • Gazze'deki İnsanlık Dramı Sergisi Kırşehir'de Açıldı
    17:54 Gazze'deki İnsanlık Dramı Sergisi Kırşehir'de Açıldı

    Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince Gazze'de çekilen fotoğraflardan oluşan 'İnsanlığın kanayan yarası Gazze' sergisi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) ziyarete açıldı. Sergide, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından ortaya çıkan yıkım ve insanların yaşadığı zorlukların görüldüğü fotoğraflar yer alıyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, serginin kıymetli ve özel olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Karabük'te temaslarını sürdürdü
    17:54 Çevre ve Şehircilik Bakanı Karabük'te temaslarını sürdürdü

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'teki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti. Bakan Özhaseki, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Millet Bahçesi Proje alanını inceledi ve esnafları ziyaret ederek destek istedi.

  • Avcılar'da köy içi meydanı açıldı
    17:54 Avcılar'da köy içi meydanı açıldı

    Avcılar'da, Ambarlı Mahallesindeki köy içi meydanı düzenlemesi tamamlandı ve açılışı yapıldı. Meydana park alanı ve oyun yeri yapıldı. Açılış törenine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve davetliler katıldı.


17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar’da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük 100 bin varil üretmeyi hedefliyoruz
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:53 Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır’ı transfer etti Galatasaray, RB Leipzig altyapısından Vincent Bayındır'ı transfer etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:37 Edirne’de TIR’da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri Edirne'de TIR'da yakalanan kaçak göçmenlerin alüminyum folyo kaplı kıyafetleri
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
15:17 Demirtaş’ı isyan ettiren “üst arama“ uygulaması Bundan böyle görüşlere çıkmayacak Demirtaş'ı isyan ettiren "üst arama" uygulaması! Bundan böyle görüşlere çıkmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 18:18:47. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze başta olmak üzere çatışmalar nedeniyle buruk bir Ramazan-ı Şerif geçiriyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement