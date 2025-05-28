Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı... - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı...

28.05.2025 13:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırma çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - LAÇIN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı... - Son Dakika

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