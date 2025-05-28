Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı arttırma çağrısında bulunuyoruz" dedi. - LAÇIN
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması için İsrail'in üzerindeki baskıyı... - Son Dakika
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