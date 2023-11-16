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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze\'den getirilen hastaları ziyaret etti
16.11.2023 13:28  - Güncelleme: 13:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail katliamının yaşandığı Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen 27 hastayı ziyaret etti.

İsrail'in katliamının ardından özel izinle Mısır'a geçirilen Gazzeli yaralılardan 27 kişi, dün akşam Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

27 HASTA VE REFAKATÇİLERİ GETİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için dün akşam Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü. Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Hastalar Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını şehir hastanesinde ziyaret ederek, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

MISIR DIŞINDA GAZZELİLERE KUCAK AÇAN İLK ÜLKE

Dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda hastaların uçaktan indirilmesi sırasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır'ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Ankara, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti - Son Dakika
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