Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze\'den getirilen hastaları ziyaret etti

İsrail'in katliamının ardından özel izinle Mısır'a geçirilen Gazzeli yaralılardan 27 kişi, dün akşam Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün Ankara'da tedavi altına alınan hastaları ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.

27 HASTA VE REFAKATÇİLERİ GETİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için dün akşam Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü. Gazze'den çıkarılan 27 hasta ile 13 refakatçi Türkiye'ye getirildi. Hastalar Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

ERDOĞAN'DAN ZİYARET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirilen ve tedavilerine burada devam edilen 27 Gazzeli kanser hastasını şehir hastanesinde ziyaret ederek, başhekimden hastalar hakkında bilgi aldı.

MISIR DIŞINDA GAZZELİLERE KUCAK AÇAN İLK ÜLKE

Dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda hastaların uçaktan indirilmesi sırasında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Altını önemle çizmek istediğim bir konu şudur; Mısır'ın, gemiyle yardım göndermesine izin verdiği ve aynı zamanda Refah Sınır Kapısı üzerinden hasta transferine izin verdiği ilk ülke Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.