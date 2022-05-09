Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde...

09.05.2022 20:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor" -"Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde rahatsızlığa yol açıyor"

-"Diğer ülkelerden farklı olarak biz, geçtiğimiz 20 yılda inşa ettiğimiz altyapı ile 2023 hedefleri ve 2053 vizyonuyla sembolleştirdiğimiz yol haritamıza bağlı kalmayı başardık"

-"Artık her alanda kendi ayaklarının üstünde durabilen, tüm dostlarına ve kardeşlerine destek verebilen bir Türkiye var"

-"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım ilerletiyoruz. Hiçbir oyunun bizi hedefimizden uzaklaştırmasına izin vermiyoruz"

-"Bir yandan demokrasi ve kalkınma reformlarımızı hayata geçirirken diğer yandan da milletimizle birlikte bu kirli oyunları bozarak bu günlere geldik"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde...

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Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu: (2)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gelişmiş ülkelerin bile çaresiz kaldığı sınamaların Türkiye'nin en az kayıpla geride bırakması elbette birilerinde... - Son Dakika
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