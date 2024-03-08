Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kişisel donanımlarını arttırmaları çağrısında bulundu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kişisel donanımlarını arttırmaları çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler, sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da arttırmanızı istiyorum" dedi.

08.03.2024 18:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler, sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı da arttırmanızı istiyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere kişisel donanımlarını arttırmaları çağrısında bulundu - Son Dakika

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