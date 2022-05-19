CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

19.05.2022 01:17

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, gençlerle yaptığı buluşmaya ilişkin tanıtım görüntüsünü, Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, paylaştığı görüntüye "Gençlerimizle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde çok keyif aldığım, onların sorularını cevapladığım güzel bir buluşma gerçekleştirdik. Buluşmamızın tamamını bu akşam 9'da sosyal medya hesaplarımız ve televizyon ortak yayınından takip edebilirsiniz" notunu ekledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


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