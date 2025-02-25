Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik Kolları MKYK toplantısına başkanlık etti

Politika

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu(MKYK) toplantısına başkanlık etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basketbol topu hediye etti. - ANKARA