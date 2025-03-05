Politika

Kaburgası ve kafasına vurup sıraya fırlattı

Öcalan\'ın silah bırakma çağrısına terör örgütünden en net yanıt geldi

Trump \'vali\' diye seslendi, açık açık tehdit etti

Beşiktaş\'a transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı

Gişelere ok gibi saplandı! Geriye 5 günlük bebekleri kaldı

Başkan Adalı\'dan Çebi ve Orman için olay yaratacak sözler

Ronaldo kırbaçlanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat, Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır"

"Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz"

"Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz"

"Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk"

"Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.