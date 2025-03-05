Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 2 milyon metreküpe kadar taşıma kapasiteli bu hat, Nahçıvan'ın doğal gaz ihtiyacının tamamını 30 yıl boyunca karşılayacaktır"
"Bir millet iki devlet şiarında vücut bulan kardeşlik ilişkilerimizde her alanda büyük mesafeler kaydediyoruz"
"Can Azerbaycan'la tam bir uyum içindeyiz"
"Bakü-Tiflis- Erzurum doğal gaz boru hattının devreye girmesiyle enerji işbirliğini daha ileriye taşımanın gayretinde olduk"
"Türkiye - Azerbaycan barışın, huzurun tarafındadır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25 Eylül 2023 tarihinde birlikte temelini attıkları Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın açılış töreni canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.
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