Politika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS heyetini kabul etti

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAMAS Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve HAMAS heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmek için kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Çağatay Kılıç'ta yer aldı.