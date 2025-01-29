Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Derviş\'i kabul etti

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.