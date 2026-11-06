Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harabeye çevrilen Gazze'de bugün bile insanlar enkaz yığınları içinde hayata tutunmaya çalışıyor. Bu cinnet hali karşısında sergilenen acizliğin hiçbir haklı sebebi olamaz. Vicdan taşıyan herkesin ses çıkarması gereken bir zulüm vardır" dedi.