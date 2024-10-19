Politika

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse makamının gücünü kullanarak benim muhtar kardeşlerimi ezemez"

"Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz"

"Elitist zihniyetin muhtarlarımız nezdinde halk karşısında diz çökmesi bir kazanımdır"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.