Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiç kimse makamının gücünü kullanarak benim muhtar kardeşlerimi ezemez"
"Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz"
"Elitist zihniyetin muhtarlarımız nezdinde halk karşısında diz çökmesi bir kazanımdır"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Muhtarlar Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiç kimse makamının gücünü kullanarak benim muhtar kardeşlerimi ezemez' - Son Dakika
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