Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü

30.06.2022 13:57

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü

MADRİD - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında ikili temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin düzenlendiği IFEMA Fuar Merkezi'nde Romanyalı mevkidaşı Klaus Iohannis ile görüşme gerçekleştirdi.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanyalı mevkidaşı Iohannis ile görüştü - Son Dakika

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