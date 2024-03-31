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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31.03.2024 20:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika

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