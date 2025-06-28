Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
28.06.2025 10:48
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Haber Videosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçağa binerken elini öpmek isteyen bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi. O anlar başka bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglara bir yenisi daha eklendi. Bir seyahati öncesi uçağa binmek üzereyken kendisine yaklaşan bir vatandaş, elini öpmek istediğini belirtti.

ÖNCE DURAKSADI SONRA ELİNİ UZATTI

Vatandaşın bu isteği karşısında kısa bir duraksama yaşayan Erdoğan, talebi geri çevirmedi. O anlar çevredeki kameralar tarafından da kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ayhan Murat:
    kurban olayım seni veren Allah’a reis 64 81 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Allah başımızdan eksik etmesin amin 60 73 Yanıtla
  • Ugur Kaya:
    Güzel bir film olmuş normal vatandaşin öyle yaklaşması imkansız koruması büyük ihtimal yada tanınır bir şahıs:) 50 21 Yanıtla
  • Apple User:
    vatandaş oraya kadar nasıl gitmiş hayret 41 7 Yanıtla
  • Halis demir:
    dünya ona hayran içimizde yıllardır beslediğimiz selanik göçmenleri ona düşman. 11 25 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi - Son Dakika
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