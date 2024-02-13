Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'nde onur konuğu olarak katıldığı ikili temaslar kapsamında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

13.02.2024 15:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Barzani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA

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