Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı İbrahim'den Togg içerisinde gülümseten diyaloglar

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Togg ile gerçekleştirdikleri test sürüşü sırasında gülümseten diyaloglar geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya ziyareti sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Togg aracını hediye etmişti. Erdoğan ve İbrahim hediye edilen Togg ile test sürüşüne çıktı. Erdoğan ve İbrahim'in araç içerisindeki diyalogları gülümsetti. Erdoğan ve İbrahim'e Togg sürüşü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Araç içerisinde "Ben genelde korumasız kullanıyorum" diyen Enver İbrahim'e Erdoğan "Arkanda koruma yok mu" diyerek yanıt verdi. "Araç nasıl" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'ndan "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım" yanıtını alınca şaşkınlıkla "Neden" dedi. Malezya Başbakanı İbrahim ise "E ben çok az araba sürüyorum ve bizim sürücü koltuğu sağda, solda değil ki" diye yanıt verince aracın arkasındaki Bilal Erdoğan'ın "O zaman inelim" demesi üzerine araç içinde gülümseten anlar yaşandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Araçta ses duyuyor musun? Ses var mı?" diye sorunca Enver İbrahim de "Hayır araç çok sessiz" ifadelerini kullandı. - PUTRAJAYA