 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz" -"Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik" -"Müzik...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz"
20.12.2023 - 20:54,
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz"

-"Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik"

-"Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir"

-"Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir"

-"Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz"

-"Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz"

-"Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi"

-"Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır"

-"Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı"

-"Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık"

-"Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik"

-"Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız"

-"Gençlerimizin niyet sahibi olduğuna ancak yeterince gayret göstermediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız"

-"Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız"

-"Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici"

-"Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanların hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz"

-"2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü bir yıl olacaktır inşallah"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Recep Tayyip Erdoğan, Refik Anadol, Müzik, Sinema, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz' - Son Dakika


20:36
Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46
Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35
5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30
Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15
Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50
Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti

Son Dakika
20:36 Türk futbolunun son günlerini en iyi özetleyen kare
20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki saldırıları görüştü
19:56 Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
19:46 Ne olduysa Kayserispor maçında oldu! Fenerbahçeli taraftarlar kendi oyuncularına öfke kusuyor
19:35 5 milyon çalışan emeklinin beklediği ikramiye tarihi netleşti
19:30 Trabzonspor maçında takımı sahadan çeken İstanbulspor başkanı sessizliğini bozdu
19:15 Fenerbahçe'ye büyük şok! Kayserispor maçında kırmızı kart gören 2 yıldız derbide yok
18:50 Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 4-3 mağlup etti
18:35 İşgalde kullandıkları zırhlı araçlar İsrail askerlerinin tabutu oldu
17:32 Aldı, döndü, vurdu! Fenerbahçe'nin yıldızından şahane gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 20:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement