Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Batı toplumuna mahcup olanlardan milli duruş beklemiyoruz"

-"Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın, geçmiş ile bağların koparmamanın mümkün olduğunu gösterdik"

-"Müzik ödülü sahibi hafızamızda yer edinen Emel Sayın hanımefendidir"

-"Resim ödülüne layık görülen İbrahim Atalay en önemli sanatçılarımızdan biridir"

-"Sinema ödülümüzü 1950 yılından beri yapımcılıktan yönetmenliğe iz bırakan Sami Şekeroğlu'na veriyoruz"

-"Dijital sanat ödülümüzü medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz"

-"Geçmişte bu millet toplum mühendisliğine maruz bırakıldı. Makbul vatandaş yaratma peşinde koşanlar tarihimizin müktesebatına sırt çevirdi"

-"Mimariden edebiyata sahip olduğu değerlere titreyen toplumlar görüyoruz. Ülkemizde ise birikimler yok edilmiş, aşağılanmıştır"

-"Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyet tarihi en önemli kalkınma adımlarını hayata geçirirken medeniyet yatırımları dönemini bizimle yaşadı"

-"Fikrine meşrebine bakmaksızın kendini kültür sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık"

-"Vatandaşlarımızın kendi toplumu ile tüm insanlığı kucaklama çabalarına destek verdik"

-"Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği yapanın bilmediği tablo ile karşı karşıyayız"

-"Gençlerimizin niyet sahibi olduğuna ancak yeterince gayret göstermediğine şahit oluyoruz. Gençlerimizi harekete geçirmek için kendileri ile daha yakın olacağız"

-"Dar kadrocu anlayış yerini daha çoğulcu, özgürlükçü yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız"

-"Anlı şanlı devlet yönetimleri vahşi saldırılar karşısında eli kolu bağlı durması insanlık adına utanç verici"

-"Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanların hak ettikleri şekilde yargılayacak. Biz tarihe bırakılmadan hemen yapılması gerektiğine inanıyoruz"

-"2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü bir yıl olacaktır inşallah"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu.