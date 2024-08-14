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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kastamonu'daki Görüntüleri Yeniden Gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kastamonu\'daki Görüntüleri Yeniden Gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezaevine gönderilmeden 2 gün önceki Kastamonu ziyareti sırasında çekilen görüntüler, AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarında partililere izlettirildi. Görüntülerde Erdoğan'ın 25 yıl önceki konuşmasında dile getirdiği hedeflerin gerçekleştiği vurgulandı.

14.08.2024 16:09  Güncelleme: 16:12
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Kastamonu (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Mart 1999 tarihinde cezaevine gönderilmeden 2 gün önceki Kastamonu'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. AK Parti'nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde izletilen görüntü, partililere duygusal anlar yaşattı.

Fazilet Partisi Kastamonu Belediye Başkan Adayı Erdoğan Soydan'ın seçim kampanyasına destek için 24 Mart 1999 yılında Kastamonu'yu ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı görüntü, 25 yıl sonra tekrar gündem oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutuklanmadan 2 gün önce Kastamonu'ya yaptığı ziyaret sırasında çekilen görüntüler, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığındaki AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarında partililere izlettirildi. Görüntüleri izleyen partililer duygusal anlar yaşadı.

"25 yıl önce söylediklerini zorluklara rağmen sırayla yapmıştır""

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 1999'da Kastamonu ziyaretinde bir düğün salonunda yaptığı konuşmanın görüntüsünü ortaya çıkartan AK Parti eski Kastamonu il başkanı Ahmet Keskin, "Tamamen amatörce çekilen bu videoda Sayın Cumhurbaşkanımız o gün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu, hedeflerini arzularını, Türk milletinin yaşama şeklini, demokrasiyi o gün anlatmış. Videoyu izlediğinizde görecekseniz ki 25 yıl önce söylediklerini, Sayın Cumhurbaşkanımız zorluklara rağmen sırayla yapmıştır" dedi.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ise, "Bugün çok güzel tevafukları hep birlikte yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 25 yıl önce yaptığı konuşma bizlere de bugün tebliğ edildi. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemize yayma imkanımız oldu. Emekleri geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

24 Mart 1999'da çekilen görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aslında buraya gelişimiz 3-4 gün önce planlandı. Fakat biz dedik ki bu toplantıların noktasını hapse girmeden bir gün önce Kastamonu'da koyalım. Çünkü Kastamonu'da İnşallah bir değişim sürecinin başlatılmasına vesile olur, bu gelişimiz düşüncesiyle sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dediği görülüyor.

Görüntülerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teslim edildiği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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