Üye Girişi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller

24.11.2021 08:35

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar rekor üstüne rekor tazelerken, dün 13.50 seviyelerini aşmasıyla siyaset arenası da iyice ısındı. Muhalefet iktidarı ekonomi yönetimi konusunda eleştirirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral'dan muhalefete sert sözler geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinizin canı cehenneme", "Müptezeller" gibi ifadelere yer verdi.

Merkez Bankası'nın 18 Kasım perşembe günü verdiği faiz kararı piyasaları ciddi anlamda hareketlendirdi. Para Politikası Kurulu'nun politika faizini beklentiler doğrultusunda 100 baz puan indirimle yüzde 15 seviyesine indirmesi sonrasında dolar art arda rekor tazelerken, ekonomideki bu gelişme muhalefetle iktidarı yine karşı karşıya getirdi.

DOLARIN REKOR KIRMASI MUHALEFETLE İKTİDARI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Muhalefet iktidarı ekonomiyi kötü yönetmekle suçlayıp erken seçim çağrısında bulunurken, iktidar da bu çağrılara üst üste sert yanıtlar vererek seçimlerin planlandığı tarihte yani 2023 Haziran ayında yapılacağını ifade ediyor.

"SİZ Mİ ÜLKEYİ YÖNETMEYİ TALİPSİNİZ"

Son dönemde muhalefete yönelik en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi. Saral, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bilumum muhalefet; Hepinizin canı cehenneme..! Siz asla ve kat'a bu ülkeye ait değilsiniz ve olamazsınız. Bu kadar mı ülkesinin bekasına kastedilir..! Siz hükümete değil ülkeye muhalefet ediyorsunuz, yazıklar olsun..! Siz mi ülkeyi yönetmeyi talipsiniz... Hadiyin ordan müptezeller..!"

Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası, Oktay Saral, dolar, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller - Son Dakika


Son Dakika

Erkekler neden kadınlardan daha az yaşıyor? 08:31 Erkekler neden kadınlardan daha az yaşıyor? Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti 08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 07:57 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "güçlü ve büyük Türkiye" paylaşımı 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 07:25 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı 17:06 Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız 15:36 Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı 14:39 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı

Son Dakika Haberleri
08:32 Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları
08:31 Erkekler neden kadınlardan daha az yaşıyor?
08:20 Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti
08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı
08:14 Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 24 Kasım dolar ve euro fiyatı
08:02 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!
01:12 Meksika'da dehşete düşüren olay! Şehrin farklı yerlerine asılı 8 cansız beden tespit edildi
01:10 Xavi ilk kez puan kaybı yaşadı! Barcelona'nın Türk yıldızı, Messi'den sonra bir ilke imza attı
01:07 Lewandowski, adeta imkansızı başardı! Şampiyonlar Ligi'nde kırılması güç bir rekora imza attı
00:42 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde kavga! AK Parti ve CHP üyelerini ayırmak için araya Mansur Yavaş girdi
Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları Son dakika altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar? 24 Kasım altın fiyatları         
08:32
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 24 Kasım dolar ve euro fiyatı Son dakika dolar ne kadar? Dolar kaç TL? 24 Kasım dolar ve euro fiyatı         
08:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi         
07:58
Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü Barış Pınarı bölgesinden acı haber! Binbaşı Mete Yıldırım şehit düştü         
07:28
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak         
13:11
İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak İstihbarat raporu yankı uyandırdı: Rusya 100 bin asker ile savaşa hazırlanıyor, ocak ayında 3. Dünya Savaşı çıkacak         
11:57
Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor Trabzonsporlu taraftarlar Güntekin Onay'a tepki yağdırıyor         
11:43
Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü         
11:36
10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı! 10 yıl önce kendisini yaralayan amcasının hapisten çıktığını duyunca çıldırdı!         
11:33
Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır Devlet Bahçeli: Yüzde 40'ı dillendirmek başkalarının değirmenine su taşımaktır         
11:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 08:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement