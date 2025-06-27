Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Lahey'de, ABD Başkanı Donald Trump'la bir araya geldi. Görüşmenin odak noktasında Orta Doğu'daki gelişmeler ve Gazze'deki insani kriz vardı.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme öncesi gazetecilere poz veren Başkan Erdoğan ve Trump'ın fotoğrafı gündem oldu. İki liderin neşeli anları objektiflere yansırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarf ise merak konusu oldu.
Sosyal medyada çok konuşulan zarf ile ilgili ise Gazeteci Murat Çiçek, 24 TV'de merak edilenleri cevapladı. Çiçek, zarf ile ilgili, "Kaynaklara bunu sordum. Zarfın kendisi bize ait. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil. Cumhurbaşkanının bu tarz görüşmeler öncesi İletişim Başkanlığı tarafından veya bu görüşmelere dair devlet kurumlarının hazırlamış olduğu bilgi notlarını içeren bir zarf. Amerika tarafından bize verilen bir zarf değil." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elindeki zarfın sırrı çözüldü - Son Dakika
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