Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki basına kapalı olarak gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme saat 17.00 itibariyle sona erdi.

20.04.2024 23:11
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesi sona erdi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Dolmabahçe'de 2,5 saat süren görüşme 17.00 itibariyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. İkili arasındaki basına kapalı olarak gerçekleşen ve 2,5 saat süren görüşme saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye ile görüşmesi sona erdi - Son Dakika

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