Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam

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TBMM'ye sunulan Cumhurbaşkanlığı'na ait 2025 yılı bütçe teklifine göre, ''Cumhurbaşkanı ödeneği'' yüzde 30 arttı. 2025 yılı için ayrılan Cumhurbaşkanı ödeneği, 2 milyon 856 bin olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aylık maaşı, 2025 yılı için 183 bin liradan 238 bin liraya çıkacak.

18.10.2024 13:55  Güncelleme: 14:02
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2025 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi'nin kurumlara ait ayrıntılı kitapçıkları TBMM'ye sunuldu. Cumhurbaşkanlığı'na 2025 yılı merkezi bütçesinden, 16 milyar 928 milyon 146 bin lira ödenek ayrıldı.

ERDOĞAN'IN MAAŞI 55 BİN LİRA ARTTI

Bütçe teklifinde; Cumhurbaşkanı'nın maaşının bulunduğu ''Cumhurbaşkanı ödeneğine'' ise 2 milyon 856 bin lira ayrıldı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı aylık 183 bin liradan 28 bin liraya çıkarak yüzde 30 zamlandı.

"Cumhurbaşkanı ödeneği" 2026 yılı için tahmini 3 milyon 142 bin lira, 2027 yılı içinse 3 milyon 456 bin lira öngörüldü. Cumhurbaşkanlığı'nın önümüzdeki yılki "temsil ve tanıtma giderleri" için 255 milyon TL ayrıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara" yapacağı transferler için 65 milyon TL, "hane halkı ve işletmelere" yapacağı transferler için ise 36 milyon lira bütçe verildi.

Cumhurbaşkanı'nın maaşına temmuz ayında artış yapılmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın maaşına 55 bin lira zam
Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (126)

  • ozcan ozmercan:
    Padişahım çok yaşa 620 68 Yanıtla
    Saim Dolanbay:
    Haram olsun. 4 1
  • serkan Eriser:
    emekliye yüzde on mu onbeş mi tartışsınlar bakalım 565 36 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Bu eser milletin !!! 524 39 Yanıtla
    Halit Gon:
    eserimizle gururduyuyoruz patlayın çatlayın 0 1
    Serkan ergezer :
    TAMAM MAAŞI OLDU DA MİLLET KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI 0 0
  • Ugur Kaya:
    Az olmuş la 300 bin düz yapsaydılar muhasebe kolay hesap yapardı en azından . 486 32 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    yarasın tosunuma :) 376 53 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Yazık geçinemiyor yapsın faturası var doğal gazı elektrik kirası var yapsın tabi Bangladeş olduk nasıl olsa normaldir 393 27 Yanıtla
  • tolga karabulut:
    NE GÜZEL İŞ KENDI KENDINE ZAM YAPMAK BİZE 17 BİN KENDILERINE 238 BİN SONRA IMKAN YOK SIZDEN BIZE IMKAN KALMIYOR Kİ :) 389 23 Yanıtla
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