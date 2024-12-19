Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti Nedeniyle Cevdet Yılmaz'a Vekalet - Son Dakika
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