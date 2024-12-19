Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti Nedeniyle Cevdet Yılmaz'a Vekalet - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti Nedeniyle Cevdet Yılmaz'a Vekalet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Aralık'ta Mısır'a yapacağı ziyareti nedeniyle, Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

19.12.2024 00:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkere ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Aralık'ta Mısır Arap Cumhuriyeti ziyareti nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti Nedeniyle Cevdet Yılmaz'a Vekalet - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Ziyareti Nedeniyle Cevdet Yılmaz'a Vekalet - Son Dakika
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