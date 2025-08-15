Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
15.08.2025 09:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen rozet takma töreninde, İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal'a "Çok çalışman lazım, bir de kilo vermen lazım" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 24. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Etkinlik sonrası farklı partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanları için rozet takma töreni yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hariç tüm başkanlara rozetlerini Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

ERDOĞAN'IN UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Rozet takılan isimlerden biri de İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal oldu. 1992 doğumlu ve makine mühendisi olan Kodal, sahneye çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esprili uyarısıyla karşılaştı. Erdoğan, "Bana bak! Çok çalışman lazım… Bir de kilo vermen lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu
