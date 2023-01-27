Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: İkinci kez aday olabilir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: İkinci kez aday olabilir

27.01.2023 14:49

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı hakkında çıkan tartışmalarla ilgili konuştu. Şentop "2018 Nisan ayında yürürlüğe giren hüküm herkese iki defa seçilme hakkı tanınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis'in karar almasına bu anlamda bir gerek yok" ifadelerinde bulundu.

6'lı masanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olamayacağına ilişkin açıklamasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"İKİNCİ KEZ SEÇİLEBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünde herhangi bir engel olmadığını ifade eden Şentop, "Daha önce konuştuk bu konuyu. Cumhurbaşkanı adaylığı masanın konusu değil, anayasa konusudur. Bunu daha önce de izah ettik. Cumhurbaşkanı adaylığı eski sistemde ayrıydı, yeni sistemde ayrı. Cumhurbaşkanının birinci dönemidir. İkinci kez seçilebilir. Bu tartışmalar mesnetsiz ve dayanağı yoktur" şeklinde konuştu.

"101'İNCİ MADDE DEĞİŞTİRİLDİ"

Şentop, açıklamasının devamında ise "101'inci madde değiştirildi, 101 ve 102. madde birleştirilerek yeniden yazıldı. Çok önemli bir husus cumhurbaşkanı aday gösterilmeyle ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni sistem döneminden önce 2017'de; yüzde 10, yüzde 5'e indirildi. Bir de daha önce hiç olmayan 100 bin imzayla aday gösterilme eklendi. Cumhurbaşkanı seçim süreciyle ilgili de değişiklikler var 2018'deki çalışmada. Hukukta itibar, amaçlara ve manayadır. Hukuk kavramların içeriğini değerlendirir ve ona göre karar verir" dedi.

"MECLİS'İN FESHİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

14 Mayıs'ta yapılacak seçimle ilgili bir değerlendirme yapan Şentop, "Meclis'in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili TBMM Başkanı Şentop'tan açıklama: İkinci kez aday olabilir - Son Dakika


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