Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği cemevinin dedesi hedef gösterildi: Beni AK Parti'nin dedesi ilan ettiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyareti esnasında cemevinin duvarındaki Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk resimlerinin boyayla kapatılıp, diğer duvara çerçeveli resimlerinin asılması Alevi cemaatini ve derneklerini böldü. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu üyesi dede Hüseyin Öz, ziyaret sonrası büyük anlaşmazlıkların ortaya çıktığını belirtti.

"HAKARET İÇERİKLİ TELEFONLAR GELİYOR"

Kendisine çok sayıda hakaret içerikli telefon geldiğini ifade eden Öz, "Bana çok sayıda hakaret içerikli telefon geliyor. Beni, 'AKP'nin dedesi' ilan ediyor ve hedef gösteriyorlar. Laiklik, Mustafa Kemal, Cumhuriyet benim kırmızı çizgilerimdir. Cumhurbaşkanı'nı davet eden benmişim gibi gösteriliyor. Ayrıca gelebilir, bundan bir rahatsızlık duyulmamalı" dedi.

"İKİYE BÖLÜNMÜŞ DURUMDAYIZ"

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Öz, ziyaret sonrası ikiye bölündüklerini belirterek, "Böyle bir ziyaret olacağını vakıf başkanı biliyormuş. İki gün önce kimseye söylenmemesi ricasıyla bize söyledi. Şu anda ikiye bölünmüş durumdayız. Dernek ve vakıf birbirine karşı hale geldi. Ben dernek yönetimindeyim. Bize dönük eleştirilerin başında 'Niçin resmin üstünü boyayla kapattırdınız?' sorusu geliyor. Art niyetimiz yoktu. Çerçeveli resimler Cumhurbaşkanı geldiğinde asılı olduğu yerde kalacak. Yeni çerçeveler yaptırılıp, boyanan yağlıboya resimlerin yerine asılacak. Böylece cemevinin iki duvarında Hacı Bektaş-ı Veli, Hz. Ali ve Atatürk'ün ikişer resmi olacak" şeklinde konuştu.