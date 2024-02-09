Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitingi öncesi hazırlıklar sürüyor
ZONGULDAK - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'ta gerçekleştireceği miting öncesi hummalı çalışmalar sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Şubat günü saat 14.00'te Zonguldak'ta miting gerçekleştirecek. Mitingin yapılacağı alan ve çevresinde ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Aynı zamanda Fevkani Köprüsü'nün yıkımı sonrası devam eden yol yapım, çevre düzenlemesi ve yol çizgisi çalışmaları günün ilk ışıkları ile birlikte devam etti.
Mitingin yapılacağı alan ve çevresi bayraklarla donatılmaya başlandı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, tüm halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine davet etti. Çağlayan, "Yarın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'ta halkımızla buluşacak. Hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Şu anda Fevkani Köprüsü'nün yıkıldığı alandayız. Geniş bir alana sahibiz. Mitingimiz burada yapılacak. Giriş ve çıkışlarımız geçmişteki mitinglere göre çok daha rahat ve ferah bir ortamda yapılacak" dedi.
"Er meydanına davet ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak mitinginde aynı zamanda belediye başkan adaylarını da açıklayacağını ifade eden Çağlayan, "Cumhurbaşkanımız yarın burada hem halkımıza hitap edecek aynı zamanda da ilçelerimiz ve beldelerimizin belediye başkan adaylarını da açıklamış olacak. Tüm hemşehrilerimizi bizler miting alanına davet ediyoruz. Er meydanına davet ediyoruz" dedi.
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