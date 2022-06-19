Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

19.06.2022 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, terörle mücadele ve güvenlik dahil, iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
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Son dakika gündem: Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme... Son dakika gündem: Erdoğan ve Herzog, terörle mücadele güvenlik dahil, bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için işbirliğine devam etme... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda yaptığı görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda yaptığı görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Herzog, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü - Son Dakika
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