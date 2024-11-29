Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail hükümetinin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgedeki herkesin güvenliğini tehlikeye atan saldırganlığı karşısında 'bundan bize ne' diyebilir miyiz?" - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsrail hükümetinin kendi vatandaşlarıyla birlikte bölgedeki herkesin güvenliğini tehlikeye atan saldırganlığı karşısında... - Son Dakika
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