Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Soykırım Politikalarına Son Verilmeli

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir." - ANKARA