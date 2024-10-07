Cumhurbaşkanı Erdoğan: " İsrail'in uzun yıllardır süren soykırım, işgal ve istila politikası artık bir son bulmalıdır. Unutulmamalıdır ki İsrail 1 yıldır uyguladığı, halen de devam etmekte olduğu bu soykırımın bedelini er ya da geç ödeyecektir." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Soykırım Politikalarına Son Verilmeli - Son Dakika
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